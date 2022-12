Soudan: un tiers des enfants toujours privés d'éducation

Enfants de l’école du camp de déplacés de Kassab, au nord du Darfour, au Soudan, le 15 février 2021 (image d'illustration). © Abdulmonam Eassa / RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Soudan, deux millions de dollars ont été débloqués pour aider les enfants à retrouver le chemin de l'école. Subvention d'urgence annoncée par Education cannot wait (ECW), le fonds mondial des Nations unies pour l'éducation. Alors qu'un tiers des enfants ne sont pas scolarisés dans le pays, ils sont 200 000 de plus à avoir été privés d'école cette année à cause des inondations. Une situation inquiétante pour les organisations humanitaires.