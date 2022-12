Un cabinet d'architecte ivoirien gagne un prix pour la création du siège d'Orange Côte d'Ivoire

Le cabinet d’architecte ivoirien Koffi & Diabaté a remporté, le 2 décembre, à Lisbonne le prix du meilleur bâtiment catégorie « Ingénierie » du Festival mondial de l’architecture. Le jury a salué la réalisation du siège d’Orange de Côte d’Ivoire, qui a été inauguré au mois de janvier 2022.

Avec notre correspondant à Abidjan, François Hume-Ferkatadji

Posé en bord de lagune dans le quartier de Riviera Golf, le bâtiment de sept niveaux ressemble à une balle de golf, grâce à une enveloppe réalisée avec des logiciels de modélisation et 4 000 pièces conçues sur mesure. Le jury a salué « une utilisation audacieuse et splendide des nouvelles technologies ».

« Par rapport à la prouesse d’avoir une double courbure, donc une courbure dans le sens vertical, mais aussi dans le sens horizontal avec le rond, la difficulté, c'était d’arriver à caser tous ces ronds de façon harmonieuse, expliqueIssa Diabaté, l’un des architectes primés. De sorte qu’ils ceinturent l’ensemble du bâtiment, mais aussi que dans l’élévation on ressente la courbe qui fait écho à une balle de golf. »

Des projets au Bénin

Le cabinet Koffi & Diabaté avait déjà était primé en 2018 pour la réalisation d’un gymnase à Abidjan. L’équipe travaille actuellement sur de nombreux autres projets d’ampleur : le musée international du Vaudou à Porto-Novo au Bénin, ou encore le musée d’art contemporain de Cotonou.

Guillaume Koffi défend une architecture raisonnée et la construction de bâtiments de petite hauteur : « Le beau n’est pas forcément synonyme de hauteur, et je pense que nous sommes dans un environnement qui reste somme toute relativement, économiquement, pauvre, et que nous devons faire donc des bâtiments à échelle humaine et qui puissent effectivement être entretenus très facilement. »

En Côte d’Ivoire, le cabinet est également en charge de la conception d’une ville nouvelle sur 450 hectares à Ebra en bordure de lagune, à 40 km d’Abidjan.

