Afrique du Sud: session parlementaire cruciale pour l'avenir du président Ramaphosa

L’Assemblée nationale est réunie ce mardi 13 décembre au Cap pour se prononcer sur l’ouverture d’une procédure de destitution du président en exercice, Cyril Ramaphosa. Un rapport remis aux députés, rédigé par trois juristes, a établi il y a deux semaines que Cyril Ramaphosa a pu commettre des actes violant la loi dans le cadre de l’affaire « Phala-Phala ». Il est accusé d’avoir, en 2020, dissimulé aux autorités un vol d’argent d'au moins 580 000 dollars cachés dans sa ferme.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Les débats ont commencé au sein de l’Assemblée. La session parlementaire vient de s’ouvrir et les députés vont pouvoir échanger leurs vues sur ce rapport, dans une ambiance plutôt tendue, alors que des représentants de l’opposition contestent la forme que prendra le vote.

Le scrutin doit se dérouler plus tard dans la journée pour décider de l’adoption ou non de ce texte et de ses conclusions, ce qui pourrait ouvrir une procédure de destitution.

Pas de vote à bulletin secret

Pour passer, ce vote doit réunir ce mardi une majorité simple, ce qui ne peut se faire qu’avec l’apport de voix de membres de l’ANC, puisque le parti représente à lui seul 230 sièges sur 400.

Ce scénario n’est pas impossible, car les divisions sont profondes au sein de la formation politique, mais le vote à bulletin secret a été écarté par la présidente de l’Assemblée. Difficile donc pour les députés rebelles de sortir de la ligne du parti en public, alors que l’ANC a appelé à soutenir Cyril Ramaphosa.

Quelle que soit l’issue du vote, les débats à venir seront encore vifs au sein du parti, puisqu’il se réunit à partir de vendredi 16 décembre pour renouveler sa direction, et accorder ou non sa confiance au président en exercice pour un nouveau mandat.

