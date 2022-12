La sécheresse au Kenya provoque des affrontements inter communautaires

Un troupeau de bétail et des animaux sauvages traversent les étendues du comté de Laikipia, au Kenya, le 21 juin 2017. (Photo d'illustration) TONY KARUMBA / AFP

Le nombre de Kényans touchés par la sécheresse devrait atteindre six millions d'ici le mois de janvier, selon les dernières projections de l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse. Les pluies qui sont tombées dans le pays depuis le mois d’octobre sont largement insuffisantes et la situation reste critique. Résultat : les conflits pour l’accès aux ressources disponibles se multiplient. C’est le cas par exemple dans le comté de Kitui, l’un des plus secs du pays.