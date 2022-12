Mali: aucune nouvelle du prêtre allemand disparu il y a trois semaines

Alors que l'on a appris ce weekend la libération d'un humanitaire allemand enlevé il y a quatre ans au Niger, cela fait plus de trois semaines qu'on est sans nouvelle du prêtre allemand Hans Joachim Lohre, qui vivait quant à lui à Bamako, au Mali. Le père Ha-Yo, comme il est affectueusement surnommé par sa communauté, a disparu le 20 novembre dernier. Depuis sa disparition, aucune nouvelle, aucune piste privilégiée. Ses proches gardent espoir.

Sa croix a été retrouvée au sol, près de sa voiture, à côté de traces semblant indiquer une altercation. Depuis qu'il a manqué la messe à laquelle il était attendu, il y a plus de trois semaines, aucune nouvelle du père Ha-Yo. Ce prêtre de nationalité allemande est installé au Mali depuis une trentaine d'années.

Frère Patient est le porte-parole du Comité de crise mis en place à l'Institut de formation islamo-chrétienne (Ific) de Bamako où enseigne le père Ha-Yo. « La police malienne est venue enquêter, de même que les services de sécurité du pays et de la présidence aussi, explique-t-il, joint au téléphone par David Baché, de la rédaction Afrique. Chacun venait au renseignement mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune piste... Un jour ou l'autre peut-être, nous aurons des nouvelles... »

Aucune revendication, aucune demande de rançon n'ont été reçues. Pistes jihadiste ou crapuleuse, acte d'hostilité vis-à-vis de la communauté chrétienne : aucune hypothèse n'est privilégiée.

Alors, entre inquiétude et espoir, l'heure est à la mobilisation et à la prière. « Il y a une mobilisation au niveau de la communauté chrétienne et même musulmane parce qu'il travaillait beaucoup sur le dialogue inter-religieux, reprend Frère Patient. Il y a des prières et des rassemblements chaque jour, matin et soir. Nous le portons dans nos prières ; même La couronne du christ roi a fait une chaîne de prières de soutien. »

À ce jour, les autorités allemandes n'ont fait aucune déclaration sur la disparition d'Hans Joachim Lohre.

