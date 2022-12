Musique: hommage à Ti Frère, le père du sega mauricien

Trente ans après son décès, Ti Frère est resté présent dans la vie mauricienne. Jeunes et moins jeunes sont venus le redécouvrir à l’exposition de Port-Louis, en novembre 2022.

Une exposition photographique à Port-Louis vient de rendre hommage à Ti Frère, le père du sega disparu il y a 30 ans. Le sega, c’est le blues mauricien chanté dans la langue du pays, le créole. Ti Frère, nom créole qui signifie petit frère, est celui qui a donné à ce sega son rythme, son style, voire ses codes qui durent jusqu’à ce jour dans l’île et ailleurs.

Ti Frère est jusqu’à ce jour la voix la plus reconnaissable du sega. De son vrai nom Jean-Alphonse Ravaton, il a donné à cette musique traditionnelle mauricienne, issue de l’esclavage, un autre sens et des refrains qui se perpétuent.

C’est en octobre 1964 que Maurice découvre le chanteur conteur lors de la nuit du sega au Morne, avec le morceau Roseda.

Ti Frère est né en 1900 d’un père malgache et d’une mère indienne. Il racontait la vie de son village, Quartier militaire. Ces récits et son rythme ont traversé le temps. Tout le monde s’y retrouve, raconte Dana, une jeune étudiante en psychologie : « Quand on disait Ti Frère à l’époque, moi j’étais jeune petite. Ti Frère est celui qui savait mettre de l’ambiance ».

Le roi du sega a été souvent photographié avec sa ravanne, un tambourin devenu l’instrument le plus typique de ce rythme créole. Pierre Argo, 81 ans, une figure de la photographie mauricienne, avait 13 ans, lors de sa première rencontre avec légendaire ségatier : « Je l’ai connu assez jeune, il revenait de la chasse, son fusil sur le dos. Il posait là avec un morceau de cerf à la main. » Ti Frère était aussi réputé comme un bon chasseur et un bon rabatteur de tenrec.

Une ravanne, un tambour typique de la musique sega. © Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 MU Music

Influence importante sur la musique mauricienne

Les Mauriciens ont redécouvert l’immensité de l’artiste le mois dernier, trente ans après sa disparition, lors d’une exposition photos à Port-Louis. Géraldine Hennequin-Joulia, commissaire de l’exposition « Ti Frère, sur les traces d’un géant » : « On a choisi de faire une exposition de photographies en noir et blanc, parce qu’on est dans l’essentiel, on est dans l’âme. »

Le ségatier est aussi un des grands marqueurs de la créolité, ses couleurs et ses saveurs. Linley Marthe, un bassiste et jazzman mauricien établi en France, présent lors de l’exposition sur Ti Frère évoque l'influence et l'héritage musical de ce « géant » de la musique mauricienne :

Linley Marth, bassiste et jazzman mauricien, sur la place de Ti Frère à Maurice Abdoollah Earally

