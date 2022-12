Côte d'Ivoire: cinq nouveaux témoins entendus au procès de l'attentat de Grand-Bassam

Ce mercredi 14 décembre, c’était le cinquième jour d’audience du procès de l’attentat de Grand-Bassam, qui a fait 19 victimes civiles et 3 militaires le 13 mars 2016 lors d’une attaque revendiquée par Aqmi. Cinq nouveaux témoins ont été entendus cet après-midi.

Avec notre correspondante à Conakry, Marine Jeannin

De semaine en semaine, le déroulé de l’attaque se précise et avec lui, sa litanie de récits glaçants. Comme celui de Bénédicte Fouati, 35 ans, qui raconte d’une voix émue qu’elle était assise à la plage près de l’Étoile du Sud avec son ami, Arthur Aka. « Un peu avant 13h, dit-elle, on a entendu des détonations. Mon ami m’a prise par le bras, on a couru et puis on s’est couchés à plat ventre dans le sable. J’ai prié Dieu de nous venir en aide, et il m’a dit : "calme-toi, ça va aller". Ce sont ses dernières paroles. »

Le couple est touché par les rafales de kalachnikov : Arthur Aka reçoit une balle dans la tête et meurt sur le coup. Bénédicte Fouati est blessée à l’épaule et voit s’approcher l’un des jihadistes. « Il a pointé son arme sur moi, dit-elle, et j’ai entendu une femme à ma gauche me dire de fermer les yeux. Mais j’ai gardé les yeux ouverts et j’ai vu l’homme tomber, je ne sais pas pourquoi. » Sa chute lui permet de s’enfuir.

Un autre témoin raconte avoir eu la vie sauve grâce à une erreur commise par les assaillants. Aziz Tiama, qui était, lui aussi, à la plage près de l’Étoile du Sud, explique que l’un des jihadistes a tiré par mégarde sur son compagnon, qui se dirigeait vers lui. L’homme s’est effondré, dit-il, et n’a pas réussi à se relever. Il a ensuite été tué, sans qu’on sache si c’était par les autres jihadistes ou les forces spéciales ivoiriennes, qui sont intervenues 45 minutes après le début de l’attaque.

On a également appris des parties civiles que l’un des mis en examen incarcéré au Mali, Fawaz Ould Ahmed Ould Ahemeid, venait d’être extradé aux États-Unis. Il pourrait être bientôt suivi par son adjoint, Mimi Ould Baba.

