Coupe du monde: les Marocains derrière leur équipe avant un France-Maroc historique

Les Marocains sont à fond derrière leur équipe à quelques heures du coup d’envoi de la demi-finale historique pour le continent africain opposant le Maroc à la France. Depuis la victoire des Lions de l'Atlas contre le Portugal, en quart de finale, les supporters se ruent dans les agences de la Royal Air Maroc en espérant pouvoir assister au match.

Avec notre correspondant à Rabat,

Trente vols reliant Casablanca à Doha ajoutés en 24 heures, et 13 000 tickets pour le match promis par la fédération marocaine à l’arrivée au Qatar. L'annonce faite dans la nuit de dimanche à lundi a attiré plusieurs centaines de personnes qui se sont présentées au petit matin pour tenter d'obtenir le précieux sésame. Une offre exceptionnelle, 5 000 dirhams pour un aller-retour, mais tellement exceptionnelle que la demande surpasse l’offre et beaucoup ont dû renoncer devant le manque de place disponible.

Un pays au rythme de la Coupe du monde

Cette déception qui n’empêche pas les supporters qui restent au pays de préparer le match comme il se doit. Il y a une forme de routine qui s’est installée dans le quotidien des Marocains : depuis presque un mois, la Coupe du monde est rentrée dans les habitudes avec un match tous les trois ou quatre jours et à chaque fois la même danse !

►À lire aussi : Coupe du monde 2022: France-Maroc, une demi-finale presque à la maison pour les Lions de l’Atlas

La veille du match, on réserve sa place dans un café ou on s’organise avec la famille et les amis pour savoir chez qui on regardera le match. Les restaurateurs eux préparent leurs terrasses et leurs intérieurs, ils enlèvent les tables le soir pour laisser place aux rangées de chaises.

Écoutez ce reportage de notre correspondante à Casablanca.

Préparatifs à Casablanca pour le Jour J : il vaut mieux réserver sa place dans son café préféré Nadia Ben Mahfoudh

Les petits commerçants qui vendent babioles et petites choses remplissent leurs stocks d’écharpes, de drapeaux et de maillots aux couleurs des Lions de l’Atlas.

On va gagner, inch'Allah ! A Marrakech, les supporters marocains portés par leur équipe Guillaume Thibault

Ensuite, après le match, et bien aidée par des résultats exceptionnels, la fête se poursuit jusqu’au milieu de la nuit : des chants, des cris, des klaxons et surtout beaucoup de joie. La joie s’est bien installée dans les esprits, et ce malgré les temps économiques difficiles. Le pays subit une inflation de plus de 8% au cours de cette dernière année, mais le football a soigné le moral de tout un pays.

« On est là pour gagner ! »

Le moral est au beau fixe, à tel point que quoi qu’il arrive, la fête aura bien lieu. Mais ce n’est pas le discours du coach de la sélection marocaine, Walid Regragui, qui le réaffirmait encore en hier en conférence de presse : « On est là pour gagner ! » Mais beaucoup estiment que la Coupe du monde est déjà une réussite, peu importe le résultat de ce soir.

Avec un style de jeu défensif, les Lions de l’Atlas ne font pas rêver les fans de football par leur technique, mais plutôt par leur courage et leur force mentale. Alors, quoiqu'il se passe demain contre la France championne du monde en titre, la fierté ressentie aujourd’hui par les Marocains ne tarira pas de sitôt. Toutes les personnes interrogées depuis la qualification en demie finale l’ont assuré.

►À écouter aussi : 07H15 -14 décembre 2022 - France / Maroc

La présence d'avoir les Lions de l'Atlas en demi-finale est une fierté. Edition spéciale: demi- finale de la Coupe du monde France-Maroc Nathalie Amar

Marrakech, mardi 13 décembre, pavoisée aux couleurs du Maroc qui affronte l'équipe de France pour une demi-finale historique en Coupe du monde de football. © Guillaume Thibault / RFI

