Madagascar: délestages à Fort Dauphin, le géant minier invoque la «force majeur»

À Maroamalona, environ 200 personnes se relaient depuis le 1er décembre 2022 pour tenir le blocus et empêcher les camions de QMM de transiter les précieux minerais de la mine vers le port d'Ehoala à Fort Dauphin. Ici, le 8 décembre 2022. © Sarah Tétaud/RFI

Dans le Grand Sud de Madagascar, la filiale malgache QMM du géant minier Rio Tinto, invoque la « force majeure » et a annoncé ne plus être en mesure d’approvisionner en électricité en continu la ville de Fort Dauphin. Depuis mercredi 14 décembre, les 70 000 habitants sont donc soumis à un délestage 8h par jour (de midi à 20h), et ce pour une durée indéterminée. Une décision qui fait suite à la recrudescence des tensions avec une frange de la population alentour qui s’estime victime, en autres, d’expropriation foncière. Depuis le 1er décembre, en effet, environ 200 manifestants bloquent nuit et jour la route permettant aux camions et aux employés de se rendre sur le site d’extraction minier.