RDC: des caisses de munitions trouvés à Menkao, au nord de Kinshasa, inquiètent la population

Reportage

© Flickr CC BY NC ND 2.0 Antoine Moens de Hase

Ces dernières semaines, les violences dans les provinces de Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe se sont rapprochées de Kinshasa, selon les autorités congolaises, déjà 12 personnes ont été tuées à Maluku dans la périphérie de Kinshasa. Le week-end dernier a été marqué par la découverte de munitions dans le quartier Menkao, à Maluku. De quoi raviver l’inquiétude de la population locale.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Menkao, Patient Ligodi

Le trafic a repris normalement sur la RN1, cette importante voie qui relie Kinshasa aux provinces de l’ancien Bandundu, mais l’inquiétude est toujours vive.

Mayi, policier, est affecté depuis quelques jours à Menkao : « Regardez, c'est dans ces herbes que nous avons trouvé des caisses de munitions et quelques explosifs ». Une autre découverte a été faite à moins de dix mètres de là : « Nous avons découvert ici aussi d’autres caisses de munition, des bouteilles d’eau, mais aussi d’autres affaires liées aux explosifs ».

Enquête en cours

Au total, la police a récupéré plus de 1 000 munitions dans les trois caisses abandonnées. Il y avait également trois explosifs et des cartouchières. D’où viennent ces explosifs et ces munitions ? À qui appartiennent-ils ? Certaines sources évoquent les assaillants venus de Kwamouth, mais la police se veut prudente et affirme que des enquêtes sont en cours.

La population ne cache pas son inquiétude. Jeannine est vendeuse à Menkao. « L’autre fois, ils ont découvert des munitions. Nous avons vu et nous avons eu peur. Ma famille qui est au centre-ville m’a demandé de quitter cette zone. Je suis quand même restée. Nous avons besoin d’un renfort en termes de sécurité. Si nous, qui sommes dans la capitale, nous sommes mal à l’aise ,alors imaginez à l’intérieur du pays... »

Pour sa part, la police annonce qu’elle va déployer de nouvelles unités dans cette zone dans les jours qui viennent.

►À lire aussi : à Maluku, au nord de Kinshasa, le refuge des déplacés du Mai-Nombé

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne