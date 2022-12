Sénégal: la Cour des comptes épingle la gestion du fonds de riposte au Covid-19

La Cour des comptes sénégalaise épingle la gestion du fonds de riposte Covid. Selon elle, des « fautes de gestion et des infractions pénales » présumées ont été commises durant les années 2020-2021. Elle relève aussi des conflits d’intérêts et entorses au Code des marchés. Elle réclame l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins dix responsables.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois

Plus de 700 milliards de FCFA avaient été mobilisés pour la riposte Covid-19 par les bailleurs et l’État sénégalais, soit plus de 1 milliard d’euros. Sur 180 pages, le rapport de la Cour des comptes charge lourdement la gestion de ce fonds.

Les contrôleurs disent avoir relevé une surfacturation de plus de 2,7 milliards de FCFA sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunis pendant le confinement. Elle pointe aussi une surfacturation des gels hydroalcooliques.

Selon le rapport, 19 milliards de FCFA ont également été alloués à des dépenses sans lien avec le Covid-19. Par exemple, l’achat de bacs de fleurs par le ministère de l’Urbanisme.

La Cour des comptes souligne aussi un problème d’attribution des marchés. Trois agences de voyages appartenant à la même personne ont remporté 17 marchés pour un total de 15 milliards de FCFA de fournitures médicales. L’institution relève que ces sociétés n’avaient aucune expérience dans la fourniture d’équipements médicaux.

Enfin, le rapport révèle le paiement en espèces de certains fournisseurs alors que les textes imposent un règlement des dépenses de l'État par chèque ou virement. La Cour des comptes demande donc au garde des Sceaux l’ouverture d’informations judiciaires contre 10 responsables impliqués.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne