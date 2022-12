Côte d'Ivoire: Simone Gbagbo reçue par Pascal Affi N’Guessan

Simone Gbagbo à un meeting à Abidjan. 14 septembre 2019 © AFP - Sia Kambou

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C’est une première prise de contact officielle et symbolique : l’ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été reçue jeudi par Pascal Affi N’Guessan, le leader du Front populaire ivoirien. Ces derniers mois, les acteurs de la vie politique multiplient les rencontres pour tâter le terrain et préparer d’éventuelles alliances en vue des élections régionales et municipales de 2023.