Afrique du Sud: à Kliptown, les oubliés de l'ANC se désintéressent de la conférence élective du parti

Audio 01:13

Une rue du quartier de Kliptown, le plus ancien township de Johannesbourg, en 2019. (photo d'illustration) AFP - WIKUS DE WET

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Afrique du Sud, le parti au pouvoir se réunit tout le weekend pour élire son président. Cyril Ramaphosa, le chef de l'Etat, se représente à la tête de l'ANC malgré un bilan contestable et la menace d'une affaire de corruption. Fracturé par des luttes internes et plombé par les affaires, l'ANC perd du terrain. L'ancien mouvement de libération semble avoir oublié les populations les plus marginalisées pour lesquelles il s'est battu, comme à Kliptown, le plus ancien township de Johannesburg.