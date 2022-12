Assassinat de Dulcie September: dossier classé en France, possible reprise de l'enquête en Afrique du Sud ?

Affiche du film «Murder in Paris, sur l'assassinat de Dulcie September, d'Enver Samuel.

La justice française a fait des déçus en Afrique du Sud. Mercredi, elle a décidé de ne pas rouvrir l'enquête sur la mort de la militante anti-apartheid Dulcie September, tuée à Paris en mars 1988. Mais les proches de la militante ne perdent pas espoir de faire rouvrir l'enquête en Afrique du Sud.

Dulcie September, qui représentait l’ANC, le Congrès national africain en France, a été assassinée le 29 mars 1988, en plein Paris, de six balles dans la tête. Trente quatre ans après les faits, la justice française a décidé de ne pas rouvrir l'enquête au motif que l'affaire était prescrite. Les proches avaient déposé plainte en 2019, plaidant le fait que cet assassinat relevait d’un crime d’apartheid, donc d’un crime contre l’humanité, qui est par nature imprescriptible.

Le réalisateur sud-africain, Enver Samuel, un proche de Dulcie September, auteur du documentaire Murder in Paris (Meurtre à Paris) se dit déçu de la décision de la justice française, au micro de notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson. « Après tout le travail qui a été accompli pour permettre la réouverture du dossier, on espérait obtenir une issue positive. Donc il n'est pas exagéré de dire que nous sommes extrêmement déçus par la décision du tribunal français, de ne pas aller plus loin.

On espérait susciter la sympathie du tribunal pour qu'il regarde cette affaire de plus près et alors que la famille n'a toujours pas de réponses.»

Mais il ne perd pas espoir que cette affaire soit enfin résolue. « Ce n'est pas la fin de l'histoire, il y a encore beaucoup de combats à mener.

Du côté des bonnes nouvelles, on vient d'apprendre que des enquêteurs sud-africains envisagent une réouverture de l'affaire. Ce que vous perdez d'un côté, vous le gagnez de l'autre. On espère que les autorités sud-africaines vont reprendre le dossier. »

En Afrique du Sud, le dossier a été porté devant l'unité d'investigation policière des Hawks sur laquelle les proches fondent beaucoup d'espoir. « Nous sommes très reconnaissants et saluons l'enquête des Hawks », a déclaré Michael Arendse, le neveu de Dulcie September fin novembre, après avoir rencontré les enquêteurs.

