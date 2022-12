Le regard de Glez sur les deux ans des rédactions de RFI en Mandenkan et Fulfulde

Le regard de Glez. © Damien Glez / RFI

Texte par : Damien Glez Suivre

Mercredi 14 décembre, les rédactions sœurs de RFI en Mandenkan et Fulfulde ont fêté leurs deux ans. Depuis 2020, les équipes de Dakar et le réseau des correspondants dans la sous-région informent quotidiennement les auditeurs sur leurs 39 émetteurs FM et sur les réseaux en langue peule et/ou mandingue.