RDC: les partisans de Félix Tshisekedi s'organisent en prévision de la présidentielle 2023

Le président de la RDC Félix Tshisekedi a déjà annoncé qu'il serait candidat à sa réélection. Ici, à Kinshasa le 20 février 2022. (photo d'illustration) © Arsène Mpiana / AFP

RFI

A un an de l’élection présidentielle, le parti au pouvoir et ses alliés organisent des réunions politiques. En attendant la session de l'Union pour la démocratie et le Progrès social (UDPS) dans quelques jours, le Rassemblement démocratique des Tshisekedistes (RDT) a ouvert son premier congrès jeudi 15 décembre, avec pour objectif désigner le président Félix Tshisekedi comme candidat pour un second mandat.