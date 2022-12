Coupe du Monde 2022: les Marocains fiers de leur équipe malgré la 4e place

Le Maroc ne sera donc pas sur le podium. Après la défaite face à la Croatie (2-1) samedi 17 décembre, les Lions de l’Atlas terminent ce mondial à la quatrième place. Mais les supporters marocains sont tout de même fiers de l’exploit de leur équipe. Car s’ils étaient peu nombreux à Rabat pour rendre un dernier hommage à leur équipe, les quelques supporters présents en étaient fiers.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rabat, Nadia Ben Mahfoudh

Ils ont conscience qu’atteindre la demi-finale du mondiale et jouer la petite finale est historique : ce n’était jamais arrivé ni au Maroc ni à aucun autre pays africain ou arabe. Les Marocains sont fiers de ce parcours, mais peu de supporters étaient dans les cafés et autres fan zones samedi. Ils étaient aussi peu nombreux dans les rues, alors qu’habituellement la capitale marocaine fête son équipe jusque tard dans la nuit.

Certains supporters sont encore partagés entre fierté et tristesse de ne pas avoir vu leur équipe aller encore plus loin : un jeune Ribatis a confié, « pour nous, c'est tout ou rien, on voulait aller en finale ».

« Nous avons eu un grand plaisir d’avoir vu tous les matchs marocains, ils étaient des guerriers, des titans, ils ont tout fait pour arriver à la finale de la Coupe du Monde, mais malheureusement, ils n’ont pas eu de chance. »

Si certains parlent de mal chance, d’autres sont lucides sur les limites de l’équipe : « Il y avait des blessures, des absences, ce n’était pas facile. »

Un parcours difficile donc, alors malgré les défaites face à la France en demi-finale et face à la Croatie en petite finale, les supporters retiennent surtout l’exploit marocain : « Pour le Maroc, pour l’Afrique et pour le monde arabe en général, on est fiers de notre pays, fiers de notre équipe. »

À présent, les supporters se préparent au retour des Lions de l’Atlas, ils sont attendus lundi ou mardi à Rabat : « Tous les Marocains vont certainement être là, être présents pour accueillir nos champions, cela se fête, et on a vraiment hâte de les accueillir pour mardi. »

Les supporters marocains étaient fiers de leur équipe malgré la déception de la 4e place Nadia Ben Mahfoudh

Ils seront reçus par tout le pays, mais aussi par Mohamed VI : le roi a d’ailleurs déjà envoyé un message de félicitations, saluant toute l’équipe pour son brillant parcours.

Le cœur des Marocains balance entre l’Argentine et la France lors de la finale

Alors que l’Argentine et la France s’affrontent lors de la finale de la compétition, le cœur des Marocains balance : beaucoup ont dit vouloir regarder un beau match sans aucune préférence quant au vainqueur.

D’autres veulent voir l’Argentine l’emporter, pour que le palmarès de Lionel Messi soit complet : il ne manque qu’une Coupe du Monde à son parcours. Mais d’autres disent être à fond pour la France, avec des « allez les bleus » dans la bouche de plusieurs supporters marocains : ils sont nombreux à supporter le PSG et veulent voir Kylian Mbappé, le grand ami d’Achraf Hakimi, soulever la coupe du monde une deuxième fois.

► À lire et à écouter aussi : Maroc au Mondial 2022: «On a vu quelque chose de magnifique, ça, c’est très bien pour l’image du pays»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne