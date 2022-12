Félix Tshisekedi au sommet États-Unis-Afrique: un bilan positif pour les autorités congolaises

Félix Tshisekedi au sommet États-Unis-Afrique, le 13 décembre 2022. AFP - EVELYN HOCKSTEIN

Texte par : RFI

Le sommet États-Unis-Afrique est terminé. À côté des enjeux liés aux relations entre la première puissance mondiale et le continent africain, plusieurs autres questions sous-régionales étaient à l’ordre du jour comme la tension entre Kinshasa et Kigali. Pour sa part, la RDC s’est présentée à ces assises avec un agenda bien connu : obtenir des États-Unis une plus grande pression sur Paul Kagame, accusé d’appuyer et d’armer le M23.