Projet Ambatovy à Madagascar: les localités touchées réclament leur dû sur les ristournes minières

Les maires des communes touchées par le projet minier Ambatovy, accompagnés de l'organisation de la société civile pour les industries extractives, ont tenu une conférence de presse dans la capitale, Antananarivo, pour réclamer le versement des ristournes minières à leurs communes. le 16 décembre 2022. © Laetitia Bezain/RFI

À Madagascar, les maires des communes touchées par le projet minier Ambatovy réclament leur part des redevances et ristournes minières. Si le géant minier d'extraction de nickel et de cobalt, basé dans l'Est du pays, continue de verser chaque trimestre des redevances à l'État, la part qui doit revenir aux 21 communes impactées par cette exploitation minière ne leur est plus reversée.