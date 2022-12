Congo-B: Brazzaville accueille la première semaine des métiers du raphia

Une vue de Brazzaville la capitale (Image d'illustration). Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À l’initiative du ministère des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l’artisanat, Brazzaville accueille - du 17 au 26 décembre - la première semaine des métiers du raphia, ce textile très solide produit à partir de cette sous-espèce de palmier. Au Congo-Brazzaville, il était jadis considéré comme une simple base pour les tenues traditionnelles. Mais aujourd'hui, sa transformation crée de plus en plus d’emplois, au grand bonheur des artisans.