La France annonce mettre fin à la crise des visas avec l’Algérie

La crise des visas entre la France et l'Algérie est terminée. Paris a annoncé dimanche 19 décembre lever la restriction sur la délivrance des visas pour les Algériens, décision prise en septembre 2021 pour protester contre le refus d'Alger de réadmettre les Algériens expulsés de France en situation irrégulière.

Avec notre correspondant à Alger, Fayçal Métaoui

C'est la fin d'une crise qui a duré presque 15 mois. Pour protester contre le refus d'Alger de délivrer des laissez-passer consulaires aux algériens expulsés de France pour séjour irrégulier, Paris a réduit de 50 % le nombre de visas aux Algériens en septembre 2021.

Cette restriction est désormais levée, selon l'annonce faite par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à la fin d'une visite à Alger, une décision effective depuis lundi 12 décembre :

« Depuis lundi dernier, nous avons repris, et nous l'avons décidé de le faire ensemble, une relation consulaire normale, celle qui existait avant la pandémie de Covid-19, notamment la relation sur les visas et l'échange entre nos populations, et ce, à la hauteur de la relation amicale extrêmement forte et spécifique entre la France et l’Algérie. »

À Alger, Gérald Darmanin a également abordé la coopération dans plusieurs domaines : « Nous avons eu un échange important. Ce qui a permis à la France de continuer à montrer sa grande volonté de coopération à la suite des échanges entre les présidents Tebboune et Macron, coopération en termes de sécurité, de sécurité civile et d’échanges entre les deux pays. »

Samedi 17 décembre, les présidents Abdelmadjid Tebboune et Macron ont eu un échange téléphonique sur la situation sécuritaire au Sahel et en Libye.

