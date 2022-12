Madagascar: des quartiers d’Antananarivo sans eau dû aux faibles précipitations

Audio 01:24

Avec le tarissement de la rivière Imamba, la station de pompage et distribution d'eau potable d'Ambohipanja, au nord de la capitale, est à l'arrêt. © Laetitia Bezain / RFI

Texte par : Laetitia Bezain Suivre 2 mn

La distribution en eau dans la capitale malgache est perturbée par le manque de précipitations dans la région, alors que la saison des pluies débute habituellement en novembre. Pour remédier à cette période d’étiage, qui se poursuit au mois de décembre et qui a privé d'eau plusieurs quartiers et banlieues de la capitale en journée, la Jirama, la société de distribution d'eau et d'électricité, a notamment mis en place une alimentation à tour de rôle des quartiers.