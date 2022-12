Madagascar: neuf personnes condamnées dans l'affaire des 73 kilos d'or saisis en Afrique du Sud

Neuf personnes ont été condamnées vendredi 16 décembre à Madagascar dans l’affaire du trafic de 73 kilos d’or saisis en Afrique du Sud, dont trois Malgaches par contumace. En janvier 2021, ils avaient été arrêtés lors d’un transit aérien à Johannesburg en direction de Dubaï en possession de lingots d’or. Ils écopent d'une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende, avec deux autres condamnés, d'un peu plus de 52 milliards d'ariary (environ 11 millions d'euros).

De notre correspondante à Antananarivo,

Détenus à Johannesburg, les trois ressortissants malgaches ont été condamnés pour « transport et exportation illicites de substances minérales » et « faux et usages de faux » en écriture publique. Des mandats d'arrêt à leur encontre ont été émis, indique le procureur du pôle anti-corruption.

Le gouvernement malgache cherche toujours à faire extrader les trois hommes vers la Grande Ile. « Nous sommes toujours en train de négocier directement avec la justice sud-africaine puisque nous n'avons pas de coopération d'entraide judiciaire avec l'Afrique du Sud, fait savoir le ministre de la Justice François Rakotozafy. Comme nous n'avons pas le même système judiciaire, nous sommes donc obligés de suivre la procédure chez eux », indique-il.

« Nous soutenons que l'or vient de Madagascar », poursuit le ministre de la Justice, alors que les autorités sud-africaines n'ont pas encore accédé à la demande de l'État malgache pour le rapatriement de l'or sur l'île.

La plateforme de la société civile, Alliance Voahary Gasy, se dit « satisfaite que certaines personnes liées à cette affaire aient été condamnées », « mais nous n'arrivons jamais jusqu'aux commanditaires de ces exportations illicites de nos ressources naturelles », déplore son président, Ndranto Razakamanarina. « Par exemple, la Haute Cour de justice ne fonctionne jamais parce qu'il y a des textes qui empêchent vraiment d'appréhender les vrais commanditaires de ces affaires de grandes braderies de ressources naturelles à Madagascar », continue-t-il.

Les deux pilotes de l'avion ayant servi au transport des lingots ont été condamnés à deux ans de prison ferme pour complicité d'exportation et de transport de substances minérales. L'ancien secrétaire général de l'aviation civile de Madagascar a lui écopé d'une amende de 10 millions d'ariary (environ 2 123 euros) pour abus de fonctions. 16 autres personnes ont été relaxées.

