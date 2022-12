Mali: le chef du Haut conseil islamique veut «dire la vérité» aux dirigeants de la transition

Chérif Ousmane Madani Haïdara (à gauche), l'actuel président du Haut conseil islamique du Mali (HCIM), et Mahmoud Dicko (à droite), l'ancien président HCIM, à Bamako le 2 mai 2015 (photo d'illustration). AFP - HABIBOU KOUYATE

Texte par : David Baché 2 mn

Au Mali, le président du Haut conseil islamique (HCIM), Cheick Chérif Ousmane Madani Haidara, sort de sa réserve. Dans une vidéo enregistrée le 15 décembre et qui circule depuis sur les réseaux sociaux, le prédicateur musulman, figure très respectée et très écoutée au Mali, déplore la mauvaise situation du pays et invite les personnalités religieuses à « dire la vérité » aux dirigeants de la transition.