Afrique du Sud: l'ANC reconduit le président Ramaphosa à sa tête

Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a réélu lundi à sa présidence Cyril Ramaphosa, ce qui le place en bonne position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique aux élections générales en 2024.

Avec notre correspondant à Johannesburg, Claire Bargelès

Après un week-end de tractations et d’alliances de dernière minute, le chef de l’État a été réélu lundi à la tête de son parti avec 2 476 voix contre 1 897 pour son adversaire, son ancien ministre de la Santé Zweli Mkhize.

Malgré une remontée surprise ce week-end, les opposants à Cyril Ramaphosa, ralliés derrière la candidature de Zweli Mkhize, n’auront pas eu la tête du président en exercice. À 70 ans, il a remporté la course avec plus de 500 voix d’avance. Une victoire célébrée par ses supporters en chants et en danses dans ce centre de conférence de Johannesburg, les deux doigts levés en l’air pour indiquer qu’un deuxième mandat est désormais acquis.

Ce résultat est une nouvelle preuve que, malgré l’affaire de « Phala-Phala » et les questions qui entourent le vol d’argent liquide caché dans sa ferme, Cyril Ramaphosa aura su conserver la confiance de ses comrades, ses « camarades » de l’ANC.

Position renforcée

Et il aura aussi su imposer son équipe à la tête du parti, un point important puisque lors de son premier mandat, il avait dû composer avec des figures du camp adverse. Sur les sept positions les plus importantes, surnommées les « top 7 », seuls deux postes échappent à ses alliés, dont celui de vice-président.

Ce deuxième mandat à la tête de l’ANC devrait donc donner plus de marge à l’ancien syndicaliste et homme d'affaires pour imposer sa vision pour le pays et tenter de conserver la majorité absolue au Parlement lors des élections générales de 2024.

Et le choix de Cyril Ramaphosa plaît aussi aux marchés, puisque le rand s’est renforcé de plus de 2% face au dollar, suite à l’annonce de sa réélection.

