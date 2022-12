Gabon: les ambitions de l'opposant Bertrand Zibi Abeghe

RFI

Au Gabon, Bertrand Zibi Abeghe est de plus en plus actif sur la scène politique. L’ancien député du parti présidentiel PDG avait démissionné avec fracas devant le chef de l’État, Ali Bongo, en 2016 pour rejoindre la coalition d’opposition menée par Jean Ping. Il avait été arrêté en pleine crise post-électorale et condamné à six ans de prison pour violences, voies de faits et détention d’armes. Libéré le 13 septembre 2022, l’ex-élu s’exprime de plus en plus, critique le pouvoir, est en train de terminer une tournée à l’étranger. Au point qu’aujourd’hui, beaucoup s’interrogent sur ses ambitions alors que le pays connaîtra des élections dans moins d’un an.