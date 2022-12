L'Allemagne restitue vingt bronzes au Nigeria

La ministre des Affaires étrangères allemande est en visite au Nigeria où elle va restituer personnellement vingt œuvres d'art spoliées dans l'ancien royaume du Bénin, l'actuelle ville de Benin City, dans le sud du pays. Le gouvernement allemand s'est engagé à rendre au total plus de 1 130 trésors pillés.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

L'Allemagne a pris ces derniers mois des engagements majeurs pour le retour des trésors spoliés au Nigeria, comme l'explique Herman Parzinger, le président de la Fondation du patrimoine prussien, à Berlin. « C'était clair que nous voulions une solution. L'accord qui a été signé fin août acte le transfert de propriété de plus de 500 bronzes du Bénin en notre possession vers le Nigeria. Et 168 objets vont rester ici à Berlin en tant que prêts de longue durée », précise-t-il.

► À écouter aussi : Allemagne: des bronzes de l'ancien royaume du Bénin exposés à Berlin avant d'être restitués

Les bronzes ont été pillés dans l'ancien royaume de Benin, dans le sud du Nigeria. La plupart des objets ont été pillés en 1897, quand une expédition britannique a attaqué et détruit Benin City, s'appropriant au passage des milliers de sculptures en ivoire et en métal.

Un accord avait été conclu entre Berlin et le gouvernement nigérian après des années de négociations pour la restitution d'œuvres qui sont réparties dans une vingtaine de musées allemands. En ramenant 20 objets sur le territoire nigérian, la diplomatie allemande fait un pas de plus pour « guérir les blessures du passé » et « prendre en compte [sa] sombre histoire coloniale », a estimé la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, sur Twitter.

Un mouvement inévitable

Ce mouvement pour la restitution des trésors pillés dans l'ancien royaume d'Edo est de toute façon inévitable, selon Peju Layiwola, artiste et historienne de l'art nigériane. « Je pense que les Occidentaux ont fini par réaliser que peu importe pendant combien de temps ces œuvres d'art pillées resteront dans leurs musées, ils ne pourront jamais en revendiquer la propriété. C'est devenu impopulaire de montrer ces œuvres, donc la meilleure chose à faire c'est de les rendre », estime-t-elle.

Les musées concernés par ces restitutions sont celui de Linden à Stuttgart, de Grassi à Leipzig, le MARKK à Hambourg, le musée Rauten-Joest à Cologne, ainsi que le Musée ethnologique de Berlin. À lui seul, le Musée ethnologique de Berlin possède 530 objets historiques provenant de l'ancien royaume de Benin, dont 440 bronzes, considérés comme la plus importante collection après celle du British Museum de Londres. Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures prises récemment par l'Allemagne pour tenter d'assumer les crimes de la période coloniale, comme la reconnaissance officielle en mai 2021 d'un génocide perpétré en Namibie.

Le Nigeria espère notamment que le British Museum prendra à son tour ses responsabilités. L'institution londonienne renferme à elle seule plus de 900 œuvres arrachées à l'ancien royaume du Bénin.

►À lire aussi : Le musée Horniman de Londres va restituer au Nigeria des œuvres pillées au XIXe siècle (9 août 2022)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne