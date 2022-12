Le grand mécontentement de la RDC après l'accord à la COP15 sur la biodiversité

La RDC abrite une grande partie des forêts primaires du Bassin du Congo, comme ici dans la réserve de biosphère de Yangambi, octobre 2022. © Paulina Zidi / RFI

Texte par : RFI

À Montréal, la COP15 sur la biodiversité a accouché d'un accord ambitieux pour tenter d'enrayer la destruction du vivant sur la planète. Les plus de 190 pays se sont fixé l’objectif de protéger 30 % des zones terrestres et maritimes, de restaurer 30 % des terres dégradées et de réduire le risque des pesticides de moitié d’ici à 2030. Toutefois, plusieurs pays africains se sont dit déçus par l’accord. Parmi eux, la RDC a carrément refusé l’accord.