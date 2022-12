RDC: les rescapés de Kishishe accusent les M23 d’avoir ciblé les hommes civils [2/4]

Un marché de la ville de Goma, dans l'est de la RDC, où beaucoup de réfugiés notamment de Kishishe se sont retrouvés, ici le 2 décembre 2022. AFP - GLODY MURHABAZI

Alors que les chiffres sur les événements meurtriers à Kishishe de fin novembre continuent de faire débat, les témoins et rescapés racontent que les rebelles du M23 semblaient vouloir abattre tous les hommes de cette zone dans l’est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé est accusé de meurtres, de pillages et de viols par le gouvernement congolais et l’ONU, tuant 131 personnes selon la Monusco, 272 selon le gouvernement, huit selon le M23. Deuxième volet de notre enquête.