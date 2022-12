RDC: les rescapés de Kishishe racontent les jours qui ont précédé le drame

Les rescapés du drame de Kishishe sont rares à vouloir témoigner, alors que les populations continuent à gagner d'autres villes, comme ici à Kanyaruchinya, près de Goma, le 5 décembre 2022. AFP - GUERCHOM NDEBO

Alors que le flou sur les événements autour de Kishishe le 29 novembre demeure, aucun enquêteur indépendant n’a pu se rendre sur place et la parole des témoins est rare. La République démocratique du Congo et l’ONU ont accusé le groupe M23 de meurtres, viols et pillages, causant 131 morts selon l’ONU, 272 selon les autorités, 8 selon le groupe armé. Retour dans cette partie du Nord-Kivu auprès des rescapés.