Le rapport sur le passé colonial de la Belgique achoppe sur la question des excuses

Après deux ans et demi de travaux, des déplacements en RDC, au Rwanda, au Burundi, l’audition de près de 300 personnes, la commission parlementaire chargée d’examiner le passé colonial du pays devait remettre son rapport final. Mais les libéraux ont refusé d’adopter le texte lundi.

Publicité Lire la suite

L’écologiste Wouter de Vriendt, qui préside la commission parlementaire chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique, avait demandé que la chambre des représentants présente des excuses aux peuples congolais, burundais et rwandais pour « la domination et l’exploitation coloniale, les violences et les atrocités, les violations individuelles et collectives des droits humains durant cette période, ainsi que le racisme et la discrimination qui les ont accompagnées ».

Échec…

Wouter de Vriendt invitait également « le pouvoir exécutif à faire des démarches analogues sur le plan des réparations symboliques ». Le président de la commission précisait bien que cette reconnaissance du rôle de la Belgique, n’impliquerait aucune responsabilité juridique et ne pourrait donc donner lieu à une réparation financière. Des précautions qui n’ont pas suffi à convaincre les députés libéraux. Ces derniers ont claqué la porte de la commission lundi 19 décembre. Ils refusent que soient présentées des excuses, car celles-ci pourraient entraîner selon eux des réparations financières. Ce dont ils ne veulent pas entendre parler. Ces députés préfèrent ainsi en rester aux regrets présentés par le roi. Faute d'accord sur cette question des excuses, la commission ne remettra donc pas son rapport final. C'est là un échec, d'autant plus douloureux que nombre de recommandations formulées par le président de cette commission semblaient faire consensus.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne