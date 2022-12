Pourquoi l'accord conclu à la COP15 ne satisfait tous les pays africains

La vice-Première ministre et ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo Eve Bazaiba prend la parole lors de la COP15 à Montréal, le 17 décembre 2022. AFP - LARS HAGBERG

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Malgré les avancées du pacte Kunming-Montréal, adopté le 19 décembre à la COP15 sur la biodiversité, certains pays africains sont déçus, à l'image de la RDC, qui appelaient à la création d’un fonds spécifique pour la biodiversité et réclamaient une contribution des pays riches beaucoup plus importante que les 30 milliards de dollars par an promis.