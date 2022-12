Procès du 28-Septembre en Guinée: Moussa Dadis Camara perd son calme lors des échanges

Moussa Dadis Camara, dirigeant de la Guinée lors du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, parle devant le tribunal lors du procès du 28-Septembre, le 12 décembre 2022. © LAMARANA DJEBOU SOW / AFPTV

Texte par : RFI

En Guinée, Moussa Dadis Camara a comparu devant la justice pour la cinquième fois mardi 20 décembre. L’ancien chef d’État est l’un des principaux accusés dans les tueries du 28 septembre 2009, lorsqu’un meeting de l’opposition a été écrasé dans le sang, tuant plus de 150 personnes, plus d’une centaine de femmes ont été violées. La parole était aujourd’hui aux parties civiles et les échanges ont été très vifs.