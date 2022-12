À Dakar, le film «Tirailleurs» avec Omar Sy projeté en avant-première

L'acteur Omar Sy et le réalisateur Mathieu Vadepied présente le film Tirailleurs à Dakar. Le 20 décembre 2022.

Les Dakarois ont pu assister mardi 20 décembre à la projection de Tirailleurs en avant-première. Réalisé par Mathieu Vadepied et avec Omar Sy, le film, tourné en langue peule, raconte l'histoire d'un père et d'un fils tirailleurs sénégalais partis combattre pour la France pendant la Première Guerre mondiale.

Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois

Le nouveau Pathé de Dakar aura fait cinq salles combles pour l’avant-première de Tirailleurs. Sur le parvis du cinéma, quelques célébrités comme Youssou N'Dour, mais surtout des Dakarois curieux. Le public était au rendez-vous et pour beaucoup le film a eu une résonance personnelle. Pour eux, Tirailleurs, qui raconte l’histoire de deux Sénégalais arrachés à leur pays pour aller combattre pour la France, résonne fort : « Moi-même qui vous parle, mon grand-père a fait la Première guerre mondiale. Donc effectivement, quand tu as un membre de la famille qui a participé à cette guerre comme tirailleur, ça te touche, voilà. Malheureusement, je ne l’ai pas connu, mais je porte son nom. En regardant le film, j’ai aussi pensé à lui ».

Réhabiliter la mémoire, mais aussi transmettre une page d’histoire aux plus jeunes. Maguette, qui travaille dans la finance, est venue voir le film avec ses deux filles. « C’est un plaisir de venir avec mes enfants. C’était très intéressant, ça permet qu'elles puissent connaître également l’histoire, les liens qu’il y a entre la France et l’Afrique. C’est reconnaître, savoir les sacrifices que leurs grands-parents, arrière-grands-parents ont eu à faire. »

La fille de Maguette, Maya, a 14 ans. Elle sort très émue de la projection : « On avait juste appris la version française, le point de vue français. Mais on n’avait pas vu le point de vue des autres tirailleurs, vous comprenez ? Et ça montrait à quel point ça n’était pas leur volonté d’aller participer à la guerre. »

Tirailleurs sortira dans les salles françaises et ouest-africaines le 4 janvier prochain.

