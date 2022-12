Focus

Après Barkhane, quel avenir pour la présence militaire française en Afrique de l'Ouest?

Un soldat français de la force Barkhane dans la région de Gourma, le 27 mars 2019 (Image d'illustration). © DAPHNE BENOIT/AFP

Le 9 novembre, Emmanuel Macron annonçait la fin de l'opération Barkhane au Mali, 9 ans après le début de l'engagement français au Sahel. L'opération Barkhane était une opération de lutte anti-terroriste débutée en 2014. Au plus fort de son activité, plus de 5 000 soldats étaient déployés au Mali, mais aussi au Tchad et au Niger. Mais les coups d'État militaires successifs au Mali, la tension entre la junte malienne au pouvoir et les autorités françaises, ont précipité la fin de l'opération Barkhane. En août, le dernier soldat français quittait le Mali, laissant un bilan mitigé et une grande interrogation sur l'avenir de la collaboration militaire française en Afrique de l'Ouest.