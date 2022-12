Côte d’Ivoire: la perpétuité requise contre quatre accusés de l’attentat de Grand-Bassam

La prison à perpétuité a été requise mercredi 21 décembre 2022 à Abidjan contre quatre accusés de l'attentat jihadiste de la ville balnéaire ivoirienne de Grand-Bassam, qui avait fait 19 morts en mars 2016. L’attentat avait été revendiqué par Aqmi.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

Lors du 7e jour d’audience du procès des auteurs présumés de l’attentat de Grand-Bassam, survenu le 13 mars 2016, le procureur Richard Adou a requis la prison à vie contre les cerveaux présumés de l’attentat et contre quatre accusés qui ont assisté au procès, pour les faits d'assassinat. Le procureur a requis une « peine exemplaire et dissuasive », parce qu’il faut, dit-il, « décourager quiconque de se prêter à ce genre d’acte, de tuer des innocents ». Même état d’esprit, exprimé par un avocat des parties civiles qui a demandé au tribunal d’appliquer « la sévérité de la loi, pour donner l’exemple ».

Un peu plus tôt, le tribunal avait entendu un dernier témoin. Ce haut gradé de la gendarmerie, le général Ali Badara a raconté comment son unité a riposté contre les terroristes le 13 mars 2016. Son équipe était intervenue en renfort des forces spéciales et avait abattu l’un des assaillants sur la plage.

►À écouter aussi : Invité Afrique - George Philippe Ezalay: « Un attentat terroriste à Grand-Bassam était inimaginable »

Des débats autour du rôle des unités de sécurité

Les débats ont surtout porté sur le degré de préparation des forces de sécurité. « Nous étions en alerte », assure ce responsable. « Nous étions bien préparés » à un éventuel attentat, souligne-t-il. Les avocats de la défense ont multiplié les questions sur le rôle de chaque unité intervenue ce jour-là : « Quelle unité était la plus proche ? Pourquoi l’unité de gendarmerie de Grand Bassam n’est-elle pas intervenue ? Quel était l’état des renseignements en 2016 ? » Pédagogue, le témoin répond à chaque interrogation. « Ce n’est pas le procès des forces de l’ordre, mais des terroristes », finit par rappeler le président du tribunal.

En tout, dix-huit personnes sont notamment poursuivies pour « assassinat, tentative d'assassinat et actes de terrorisme ». Depuis le début du procès, seules quatre personnes, Hantao Ag Mohamed Cissé, Sidi Mohamed Kounta, Mohamed Cissé et Hassan Barry, sont physiquement présentes. Ils sont particulièrement soupçonnés d'avoir été des complices de cette attaque, en aidant les cerveaux de l'opération dans le repérage notamment, ce qu'ils nient. Lors de cet attentat, dix-neuf civils et trois militaires avaient perdu la vie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne