Coupe du Monde 2022: les Lions de l’Atlas accueillis en héros par de milliers de Marocains

Les joueurs et le sélectionneur de l'équipe de football du Maroc paradent sur les rues de Rabat à leur retour de la Coupe du Monde 2022, le 20 décembre 2022.

Les Lions de l'Atlas sont rentrés mardi 20 décembre au Maroc, avec toutes les honneurs. À leur arrivée, plusieurs dizaines de milliers les ont accueillis dans les artères principales de Rabat. Dans le bus affrété pour l'occasion, l’équipe placée la quatrième de la dernière coupe du monde a fait le tour de la ville pour aller à la rencontre de leurs supporters… avant d'être invités à diner par le roi Mohamed VI.

Avec notre correspondante à Rabat, Nadia Ben Mahfoudh

Un évènement à ne pas rater. Pour assister à ce retour triomphal, ils sont nombreux à avoir arrêté leurs activités pour accueillir leurs Lions.

« C’est impossible de travailler, on est en train d’écrire l’histoire, explique un Marocain présent. D’ici 20 ou 30 ans, je serai grand-père et je vais le raconter à mes enfants et petits-enfants, avec l’autobus des joueurs un mardi en 2022, donc c’est de l’histoire. »

Pour Houssine, impossible de ne pas faire le déplacement tant sa fierté est grande : « Ce qui est essentiel c’est de participer à ce moment, pour remercier les joueurs pour tout ce qu’ils ont donné, ils nous ont fait rêver pendant tout ce mondial, ils ont participé au sursaut marocain d’une manière exceptionnelle, et c’est agréable. »

Un palmarès historique qui a fait briller le Maroc au-delà des frontières. De quoi émouvoir Samir, présent sur l'avenue Mohamed V :

« Cela fait énormément plaisir, j’ai senti que j’aime ces enfants, parce qu’ils nous ont quand même rendus heureux, un bonheur inestimable, je suis très ému. Et si je ne me suis pas arrêté, j’allais pleurer, je suis heureux pour eux, parce que ce sont eux qui ont fait le travail. »

L’ultime remerciement a eu lieu au Palais royal : le roi Mohamed VI a reçu les joueurs, leur sélectionneur et leurs mères à l’issue de la parade pour un dîner de gala.

Après avoir paradé dans les rues de Rabat, les joueurs de l'équipe marocaine de football, leur sélectionneur et leurs mères ont dîné avec le roi Mohammed VI, le 20 décembre 2022. © Palais royal marocain / via AP

Les Lions de l'Atlas reçus dans un retour triomphal et royal au Maroc Victor Mauriat

