L'ONU lève les contraintes sur l'exportation d'armes vers la RDC

Le Conseil de sécurité des Nations unies a mis fin, mardi, à la procédure de notification préalable en cas d’achat d’armes et de matériels militaires par la République démocratique du Congo. © Ozan Kose/AFP

Texte par : RFI

L’ONU a voté mardi le renouvellement du mandat de sa force du maintien de la paix, la Monusco, pour un an. Plus surprenant, elle a amendé le régime de sanctions et levé l’obligation de notification des exportateurs de matériel militaire lorsqu’ils fournissent Kinshasa en armes.