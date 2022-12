Pour l’Algérie, un rapprochement avec le Maroc n’est pas à l’ordre du jour

Y a-t-il vraiment une médiation jordanienne pour dénouer la crise entre l'Algérie et le Maroc ? Aucune source officielle jordanienne ou algérienne ne le confirme, mais la presse marocaine proche du pouvoir, relayée par des médias espagnols, évoque cette possibilité.

Lors de sa visite effectuée le 3 et le 4 décembre à Alger, le roi Abdallah II, aurait proposé une médiation entre les deux frères ennemis dont les relations diplomatiques sont coupées depuis l’été 2021. Certains médias espagnols et marocains vont plus loin en évoquant une percée réalisée par le souverain jordanien.

La presse marocaine livre de nombreux détails sur une feuille de route qui aurait été proposée par le roi Abdallah. Un plan en plusieurs étapes commençant par le volet économique et qui conduirait à la réouverture du gazoduc Maghreb-Europe, cette conduite qui part d'Algérie et qui traverse le Maroc, est fermé depuis octobre 2021. Un premier pas, qui, selon la presse proche du palais marocain, devrait être suivi d'une reprise des relations bilatérales.

Rabat multiplie les appels et les « mains tendues » à Alger

À Alger, c'est un autre son de cloche que des médias laissent entendre. Les autorités algériennes ne donnent aucun signe d'ouverture envers Rabat, et ne réagissent pas sur ce qui semble être des ballons d'essais de la part des Marocains. À titre d'exemple, le site Algérie-expat, s'étonne que le Maroc espère toujours une normalisation. « Les autorités algériennes ne lui laissent pourtant aucun espoir », note le site.

Le sujet n'a même pas été évoqué lors du tête-à-tête entre les deux dirigeants jordanien et algérien, affirme le média d'Alger. Et des observateurs font remarquer qu'il n’y a eu aucune évolution qui permet une amélioration des relations. Depuis 2021, plusieurs médiations arabes ont été évoquées, mais jamais confirmées officiellement. Tandis que Rabat a multiplié les appels et les « mains tendues » à Alger, en vain.

