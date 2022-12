Reportage

RDC: «le M23 les a enterrés dans des fosses communes», témoigne une rescapée de Kishishe [3/4]

Des troupes de la force commune de la Communauté d'Afrique de l'Est en patrouille à Goma, le 2 décembre 2022, trois jours après les attaques du M23. AFP - GLODY MURHABAZI

RFI

Troisième épisode de notre série sur les évènements de Kishishe, un village de l’est de la République démocratique du Congo. Selon l’ONU et le gouvernement congolais, le 29 novembre, des civils y ont été tués par les rebelles du M23. Des rebelles qui sont soutenus et aidés par le Rwanda et son armée, dénonce toujours Kinshasa. Si beaucoup d’hommes, recherchés par le M23, avaient fui le village avant l’arrivée des rebelles, les femmes étaient plus nombreuses à Kishishe le jour du drame.