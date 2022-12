Éthiopie: reprise des négociations entre Addis-Abeba et les Tigréens à Nairobi

Le maréchal Berhanu Jula, chef d'État-major des Forces armées éthiopiennes (ENDF), et le général Tadesse Worede, commandant en chef des forces rebelles du Tigré, se serrent les mains après signer leur accord, lors de la dernière négociation à Nairobi, le 12 novembre 2022. AFP - YASUYOSHI CHIBA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Nairobi accueille une réunion de suivi de l’accord de paix de Prétoria. Signé il y a deux mois et demi, il prévoit notamment une cessation des hostilités, le désarmement des forces tigréennes et la réouverture des accès au Tigré. La rencontre qui a débuté mercredi 21 décembre doit permettre de faire le point sur son application et intervient dans un climat de regain de tension.