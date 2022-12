Côte d’Ivoire: la défense demande l'acquittement pour quatre accusés de l’attentat de Grand-Bassam

Quatre accusés liés à l'attaque de Grand-Bassam parlent avec des avocats, le 22 décembre 2022. AFP - SIA KAMBOU

Huitième et dernier jour d’audience du procès des auteurs présumés de l’attentat de Grand-Bassam. L’attentat, perpétré le 13 mars 2016 dans la station balnéaire, avait fait 22 morts. Il avait été revendiqué par Aqmi. Hier soir, le parquet a requis la prison à vie pour les quatre accusés qui figurent dans le box des accusés, et pour six autres personnes accusées d’être les cerveaux de l’attentat. Cet après-midi, la défense a prononcé sa plaidoirie, et demandé l'acquittement de ses clients.