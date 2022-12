Guinée: le dialogue inter-guinéen clôt et remet ses conclusions à la présidence

Une vue de la ville de Conakry (Image d'illustration). © Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Alpha hmd

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Guinée, le dialogue inclusif inter-guinéen entamé le 25 novembre à l’initiative du chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, et boycotté par les principaux partis politiques du pays, a pris fin mardi 20 décembre et les conclusions ont été rendues publiques mercredi 21 au cours d’une cérémonie solennelle au palais présidentiel. Plusieurs responsables gouvernementaux, des hauts cadres politiques, administratifs et militaires en ont pris part.