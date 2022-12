Mali: inquiétude une semaine après la disparition du militant Ousmane Makadji

Une vue aérienne de Bamako, la capitale du Mali. (Image d'illustration) GettyImages

Texte par : David Baché 1 mn

Au Mali, le coordinateur de deux organisations de la société civile, Mali dambé en marche et l’Aderci (Alliance pour le développement et le renforcement de la cohabitation d’ici et d’ailleurs), Ousmane Makadji, a disparu depuis le jeudi 15 décembre.