Motion de censure avortée à Madagascar: la HCC rejette la demande d'avis de certains députés

Une requête irrecevable, c'est la réponse de la Haute Cour Constitutionnelle au Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit concernant sa demande d'avis sur « l'immixtion du président de la République dans les affaires de l'Assemblée nationale ». Sarah Tétaud/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une requête irrecevable, c'est la réponse de la Haute Cour Constitutionnelle au Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit concernant sa demande d'avis sur « l'immixtion du président de la République dans les affaires de l'Assemblée nationale ». Une requête qui avait fait suite à la motion de censure avortée il y a deux semaines contre le gouvernement. Aussitôt déposée et signée par 105 députés dont une majorité issue de l'IRD, parti présidentiel, la proposition de motion de censure déposée le 7 décembre avait finalement été déclarée non conforme à la Constitution par le bureau permanent de l'Assemblée nationale.