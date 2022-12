Gabon: au congrès de son parti, Ali Bongo fait un pas de plus vers les élections de l'an prochain

Au Gabon, le chef de l'État Ali Bongo a ouvert ce vendredi 23 décembre le 12e congrès du Parti démocratique gabonais (PDG). Le parti présidentiel est réuni devant plusieurs milliers de responsables et partisans au Stade de l'Amitié de Libreville, jusqu'à demain. Premier congrès du PDG depuis 5 ans, alors que dans quelques mois se dérouleront des élections générales très attendues dans le pays. Le président a pris la parole.

Alors que beaucoup l'encouragent à se présenter au prochain scrutin, Ali Bongo ne s'est pas encore officiellement déclaré, même si dans son discours, les réalisations qu'il a énumérées laissent deviner son envie de se lancer dans la course. « En moins d’une quinzaine d’années, le Gabon s’est plus que transformé. Nous sommes passés du tout pétrole à une économie plus diversifiée », a-t-il estimé.

« Sur le plan diplomatique, notre pays s’est imposé comme un majeur, respecté, apprécié pour sa stabilité, sa fiabilité dans la lutte pour le climat. Le Gabon est considéré comme un pays moteur et en octobre dernier, le Gabon a une nouvelle fois présidé avec succès le Conseil de sécurité de l’ONU. La bataille de l’emploi que nous menons, l’amélioration de nos infrastructures, de la desserte en eau, ou encore le combat de l’égalité femmes/hommes… », a-t-il dit.

« Ces succès, il faut les rappeler. Mais (je suis) loin de m’en contenter, car pour le Gabon, j’ai des ambitions encore plus grandes, de très hautes ambitions, les plus hautes ambitions. C’est pourquoi je compte sur vous, sur votre travail pour m’aider. Aider le Gabon à aller encore plus haut et encore plus loin », a aussi déclaré le chef de l'État gabonais.

Quel bonheur de retrouver la grande famille du @pdg2R à l'occasion de ce 12e Congrès.

Et quelle ferveur !

Au #Gabon, seul notre parti est capable d'une telle mobilisation.

Nous sommes tous ici réunis pour préparer le Gabon d'après. Un Gabon plus ambitieux, plus fort, plus grand ! pic.twitter.com/pxj7GRUetu — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) December 23, 2022

