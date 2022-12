Mali/Côte d'Ivoire: la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako actée par le mémorandum

Des soldats des forces spéciales ivoiriennes préparant leurs munitions à l'entraînement. (illustration) AP - Sylvain Cherkaoui

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Mali et la Côte d'Ivoire ont signé jeudi 22 décembre à Bamako un accord en vue de la libération des 46 militaires ivoiriens arrêtés depuis juillet dernier à Bamako. On en sait un peu plus sur le texte co-signé par les deux parties et les obstacles qui restent encore à lever.