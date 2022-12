Somalie: le rapatriement des soldats formés en Érythrée a commencé

Le ministre somalien de la Défense Abdulkadir Mohamed Nur s'exprime lors d'une conférence de presse à Mogadiscio le 21 décembre 2022 après l'arrivée du premier groupe de soldats somaliens formés en Érythrée. AFP - HASSAN ALI ELMI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'était une promesse de campagne du nouveau président somalien Hassan Cheikh Mohamoud et l'un de ses chevaux de bataille depuis sa prise de fonctions en mai dernier : un premier contingent des 5 000 soldats somaliens casernés en Érythrée est rentré mercredi 21 décembre au pays, a annoncé le ministère somalien de la Défense. Ils avaient été secrètement envoyés « se former » en 2019 par l'ancien gouvernement somalien et leur sort incertain avait été au cœur de polémiques lors du mandat de l'ancien président Mohamed Abdullahi Mohamed dit « Farmajo ». Mais rien n'est encore clair à leur sujet et notamment les conditions de leur retour.