Affaire des 46 soldats ivoiriens: les dessous de l'accord Bamako-Abidjan toujours inconnus

Des militaires ivoiriens à Bouaké, le 13 janvier 2017. (Image d'illustration) Sia KAMBOU / AFP

Texte par : David Baché 2 mn

Abidjan et Bamako ont trouvé un terrain d'entente. Un accord a été conclu jeudi 22 décembre entre les deux parties pour la libération des 46 militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier à Bamako. Un accord politique a donc finalement été trouvé entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour mettre un terme à ce conflit hautement inflammable qui traînait depuis des mois, mais on en ignore toujours les termes.