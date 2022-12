Centrafrique: «Pas de crise de trésorerie, c'était un piège», affirme le gouvernement

Le gouvernement centrafricain dément les « tensions de trésorerie » mentionnées par une « Note de service » de son ministère des Finances le 16 décembre. Celui-ci avait en effet annoncé la suspension de « toutes les dépenses » de l'État « jusqu'à nouvel ordre ». Mais ce samedi 24 décembre, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Serge Ghislain Djorie, a fait valoir que les salaires des fonctionnaires avaient bel et bien été payés dès le 20 décembre. Il a expliqué que la « Note de service » était en réalité un « piège » tendu pour « mettre la lumière sur les vrais amis » de la République centrafricaine.

Publicité Lire la suite

Le porte-parole du gouvernement centrafricain, Serge Ghislain Djorie, explique le sens de la « Note de service » du 16 décembre.

« Nous avons tout simplement tendu un piège pour savoir quels sont ceux qui sont vraiment de cœur avec la République centrafricaine. Puisque la République centrafricaine depuis un certain temps fait l’objet de pressions, de campagnes de diffamation, des campagnes de dénigrement. C’est pourquoi nous avons tenu une réunion et puis demandé au ministre de prendre cette note de façon subjective pour savoir est-ce qu’il y a des gens qui sont de cœur avec la République centrafricaine », précise le ministre Serge Ghislain Djorie.

« Il n’y a aucune tension du Trésor »

« Le texte a été signé le 16 décembre de cette année et le 20 décembre, nous avons payé les salaires. Et toutes les dépenses obligataires de l’État. Maintenant, je vous confirme tout simplement qu’il n’y a aucune tension du Trésor en République centrafricaine. La République centrafricaine fait l’objet de chantage, de campagnes de chantage, de campagnes de dénigrement. Alors, nous voulons tout simplement identifier les vrais amis de la République centrafricaine. Mais cela ne veut pas dire que par rapport à toutes les projections du développement, nous n’avons pas à le justifier non plus. Ça, nous savons que nous avons beaucoup de défis à relever puisque la RCA est sortie d’une crise, donc naturellement le besoin est énorme », ajoute le ministre.

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Serge Ghislain Djorie: «Pas de crise de Trésorerie, c'était un piège» Léonard Vincent

► À écouter aussi Banque mondiale en Centrafrique: «Nous demandons que le budget soit complètement transparent»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne